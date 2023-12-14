В iPhone добавили защиту от кражи

Корпорация Apple выпустила бета-версию iOS, добавив в операционную систему продвинутую защиту от кражи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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По словам журналистов, ранее злоумышленники могли поменять пароли на смартфоне Apple, получив девайс в свое распоряжение. С функцией Stolen Device Protection (SDP) iPhone больше не позволит разблокировать устройство, а также сбросить и поменять пароли в аккаунтах.

При активации функции SDP, которая появилась в первой бета-версии iOS 17.3, смартфон не будет принимать код-пароль для разблокировки, если девайс окажется далеко от дома пользователя или других безопасных мест. Аппарат будет проверять свое местоположение с помощью сервиса «Локатор». В этом случае iPhone будет требовать от пользователя разблокировать устройство по Face ID или Touch ID.

Также система не позволит часто совершать попытки разблокировки — между таковыми будет интервал в один час. По словам журналистов, новый метод защиты не позволит похитителям поменять информацию в Apple ID, получить доступ к паролям в iCloud и отключить функцию «Найти iPhone». Вероятнее всего, публичная версия iOS 17.3 появится в ближайшие недели.