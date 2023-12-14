Microsoft хочет возродить редактор командной строки в 64-битных системах

Менеджер по продуктам Microsoft Коннор Плант рассказал об обсуждении, которые он начал на GitHub, чтобы узнать мнение разработчиков о намерениях вендора возродить текстовый редактор в командной строке Windows.

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Эта функция осталась в 32-битных системах, но ничего подобного нет в 64-битных, которые сейчас являются стандартом. При этом Плант считает, что инициатива Microsoft может быть встречена неоднозначно и вызвать «горячие споры».

Плант отметил, что, судя по отзывам на его предложение, многие разработчики давно решили для себя проблему отсутствия такого же интерфейса командной строки (CLI) в 64-битных Windows, как в 32-битных. И решит ли Microsoft вернуть в Windows этот редактор, альтернативами уже давно пользуются все, кто «в теме».