Импортозамещение и новое оборудование: как город поддерживает передовые технологии в сельхозотрасли

14.12.2023 Столичным компаниям выделяют гранты и льготы, на которые могут претендовать участники Московского инновационного кластера. Сельское хозяйство входит в число приоритетных отраслей российской экономики для внедрения искусственного интеллекта. Московские инновационные компании создают передовые разработки в агросфере, которые имеют успех не только у столичных, но и у региональных фермеров. Использование современных технологий помогает специалистам оптимизировать ресурсы и способствует импортозамещению деталей, комплектующих, техники. Правительство Москвы оказывает всестороннюю поддержку в масштабировании, обновлении производственных мощностей, закупке новых материалов и оборудования с помощью грантов и льготного кредитования. На них могут претендовать участники Московского инновационного кластера, работающие в столице. «Московские компании создают инновационные разработки, которые востребованы не только в столице, но и в других городах России. Особым успехом пользуются изобретения в сельскохозяйственной отрасли. К примеру, инженеры одной компании изобрели робота, который в онлайн-режиме следит за качеством воздуха в загонах для животных и при необходимости очищает его, а еще анализирует состояние поголовья и передает все данные в диспетчерскую. Сегодня среди заказчиков этой новинки — крупнейшие птицефабрики Ставрополя, Великого Новгорода, Липецкой и Белгородской областей. Создавать инновации и находить партнеров столичным разработчикам, в частности, помогают меры поддержи Правительства Москвы для бизнеса», — рассказала Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Борьба с вредителями и здоровье скота: как город помогает в агросфере Компания по разработке и производству дронов для опрыскивания полей и садов получила от города более 2,4 миллиона рублей. Высокотехнологичная разработка позволяет решить задачу с болезнями растений, вредителями и сорной растительностью на большой площади посевов, а также сохранить до 30 процентов урожая по сравнению с традиционными способами обработки в сложных погодных условиях. Компания компенсировала затраты на комплекс средств защиты растений на базе сельскохозяйственного дрона. Продукция и услуги востребованы среди фермеров и агрохолдингов — в 2022 году спрос на дроны и услуги кратно вырос, выручка компании выросла в два раза. Среди клиентов компании — крупнейшие агрохолдинги России: от Липецка и Орла до Саратова и Башкирии. Независимая ветеринарная лаборатория оказывает услуги по комплексной диагностике для лидеров сельскохозяйственного рынка России и других стран СНГ. Компания проводит лабораторные исследования разными методами и тест-системами важных заболеваний у крупного рогатого скота, свиней, птиц, а также проверяет качество кормов на содержание антибиотиков, витаминов и прочих элементов. Ранняя диагностика животных и растений обеспечивает сохранность поголовья и уменьшает риски для возникновения новых вспышек заболеваний. Гранты на сумму 4,2 миллиона рублей позволили приобрести научное оборудование, которое помогло освоить несколько новых методик исследований, увеличить штат сотрудников и выручку. У компании более 350 заказчиков, в том числе малые агропредприятия и крупные холдинги по всей стране: от Калининграда до Сахалина, от Костромы до Крыма. Также благодаря современным решениям у города есть возможность воссоздавать с помощью 3D-принтера утраченные или сломанные детали. Так, в центре прототипирования «Корпорации развития Зеленограда» изготовили деталь автопилота трактора для кооператива «Кузьминский», которая зарекомендовала себя в процессе эксплуатации. Приобрести новую деталь стало невозможным, так как производитель ушел с российского рынка. А оперативное изготовление помогло избежать простоя в начале осеннего сезона сельскохозяйственных работ. Трактор используют для химической обработки полей. На производство ушло менее двух недель. Кооператив «Кузьминский» планирует продолжить сотрудничество с центром прототипирования для изготовления дополнительных частей узла роботизированного управления. В конце 2022 года Московский инновационный кластер открыл фабрику прототипов. Сервис помогает компаниям разработать дизайн, проектную документацию и произвести лабораторные прототипы для запуска в производство импортозамещающей продукции. Объем заказов неограничен. Поддержка бизнеса в столице реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сельскохозяйственная производственная артель (кооператив) «Кузьминский» — одно из ведущих сельхозпредприятий Сергиево-Посадского района и всего Подмосковья. Хозяйство является передовым в районе по производству молока: коровы в «Кузьминском» ежедневно дают его более 25 тонн. Предприятие самостоятельно обеспечивает кормами 900 голов стада — выращивают различные культуры, в том числе рапс. А за кузьминским картофелем ежегодно приезжают тысячи покупателей. Кооператив активно развивается: сейчас ведется строительство нового большого овощехранилища с учетом всех современных технологий. Фото: mos.ru