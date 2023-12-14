В проекте "Умный город" принимают участие уже более 200 российских городов

Жизнь в городах становится все более комфортной благодаря новым цифровым технологиям. Они помогают управлять системой ЖКХ, дорожным движением, благоустройством территории, жилыми домами, превращая современные мегаполисы в по-настоящему "умные города".

Идея облегчить жизнь городских жителей путем внедрения новых технологий реализуется уже пару десятков лет, и многие населенные пункты работают над перестройкой городского хозяйства под "цифру", отмечают эксперты.

Видео дня

Сегодня рынок услуг для "умных городов" оценивается в 400 миллиардов рублей, рассказал в ходе экспертной дискуссии "Город: жизнь в двоичном коде" заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик. По его словам, в этой сфере работают как крупные корпорации, так и компании малого и среднего бизнеса, которые создают уникальные решения. "Например, всем известна "Пушкинская карта", но мало кто знает, что ее придумали в Белгороде. Ребята создали алгоритм, который потом пошел по всей стране", - отметил замминистра.

Точно также, по его словам, было и с уличными камерами, за созданием которых стояло всего несколько человек. "Наша задача - подхватить такие продукты, помочь им двигаться дальше, - сказал Константин Михайлик. - Важно понимать, что ни одно сегодняшнее начинание без "цифры" не работает. Вкладывая не так много денег, мы получаем результат, и человек его видит. Появляются транспортно-логистические каркасы - человек вышел на улицу и знает, когда подойдет его автобус или троллейбус. Появляется система уличной безопасности. Все это мы объединяем в одну большую платформу и передаем нашим гражданам".

Один из наиболее известных проектов Минстроя России в этой сфере - "Умный город". Он реализуется с 2018 года и направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни людей. Успехи цифровой трансформации оцениваются с помощью индекса IQ городов. Сейчас в проекте принимают участие более 200 городов России, а их средний показатель IQ с 2018 года вырос на 40 процентов, рассказала замдиректора проектной дирекции Минстроя России по направлению "Умный город" Дарья Долгих.

"Этот проект изначально ориентирован на человека в многообразии сервисов. Именно стройка, ЖКХ и городское хозяйство объединяют наибольшее количество запросов граждан, - отметила Дарья Долгих. - Концепция "умного города" не заканчивается на строительстве здания и его эксплуатации. Мы заинтересованы и в "умном образовании", и в "цифровом" здравоохранении, и в развитии других сфер".

Стандарт "умного города" предполагает цифровизацию ряда направлений городского хозяйства: строительство, ЖКХ, энергетика, здравоохранение, образование, туризм и т.д. "В качестве примера можно привести технологию информационного моделирования (ТИМ). Или такой показатель, как степень вовлечения граждан в процесс решения вопросов о благоустройстве городской среды", - пояснила "РГ" Дарья Долгих.

Последнее направление обеспечивает, в частности, платформа za.gorodsreda.ru, на которой проходят онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства.

400 миллиардов рублей составляет рынок услуг для "умных городов" в России

Создание новых цифровых технологий для городского хозяйства проходит в том числе при финансовой поддержке государства. Так, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделяет гранты, благодаря которым разрабатывается программное обеспечение для разных сфер городского хозяйства. В перечне проектов: доработка информационной системы "Безопасная дорога", внедрение автоматизированной системы "Цифровой водоканал", разработка "Единой цифровой платформы скорой медицинской помощи" и т.д.

В умном городе снимки с камер передаются в единый Центр организации дорожного движения. Фото: РИА Новости

"РФРИТ активно участвует в развитии "умного города" и уже поддержал ряд цифровых решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, включая особо значимые. Все они помогают сделать нашу жизнь проще и интереснее", - рассказал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов. Говоря о конкретных решениях, руководитель фонда отметил цифровые сервисы, с помощью которых организуются сбор, транспортировка и утилизация мусора, а также возможные проекты, связанные с экологией. "Соответствующие индустриальные комитеты, индустриальные центры компетенций во взаимодействии с Российским экологическим оператором инициируют проекты, связанные с экологией регионов. В частности, по контролю за выбросами, по сервисам, позволяющим отслеживать разные факторы влияния предприятий на окружающую среду, - рассказал "РГ" Александр Павлов. - Эти проекты еще не находятся в стадии проектного финансирования, но обсуждаются. И мы рассчитываем, что в рамках этого направления решений для города будет поддержан широкий спектр проектов".

Цифровые проекты для городского хозяйства финансово поддерживает государство

Один из примеров цифровизации городского хозяйства - платформа Ujin для "умного дома". Она позволяет управлять системой видеонаблюдения, обеспечивает бесключевой доступ на территорию и в подъезды, ведет автоматический учет расхода коммунальных ресурсов (тепло, электроэнергия, вода) и многое другое.

"Линейка нашей операционной системы постепенно расширяется, и теперь мы работаем в таких сегментах рынка, как общедомовые системы сервисов, индивидуальные системы и "умные квартиры", объекты бизнеса", - рассказал директор по продукту Ujin компании "Юникорн" Александр Колычев. По его словам, оцифровка ЖКХ дает возможность масштабировать услугу также на объекты социально-культурного назначения. Например, выстраивать пользовательский путь человека из его оцифрованного двора в оцифрованный детский сад, школу и т.д.

Обеспечить город информационными технологиями готовы компании, работающие в самых разных направлениях, например, создании мультипликационных фильмов. Генеральный продюсер "Анимационной студии Воронеж" Владимир Николаев рассказал о разработке 3D-платформы, которая позволяет делать качественную визуализацию любого объекта, в том числе "цифровой двойник" города.

"Благодаря "цифровому двойнику" городские власти будут видеть, как направлен пешеходный трафик, а также автомобильный, - пояснил он "РГ". - Если захотят построить в городе новый архитектурный объект, то можно посмотреть, как это будет выглядеть визуально. Например, прямо в цифровую модель города помещается здание нового аэропорта и получается вполне реальная картина". Такую цифровую модель, по словам продюсера, можно предложить и деятелям киноиндустрии, которые смогут снять город, даже не приезжая в него. Это работает на популяризацию региона, города и, соответственно, их развитие, отметил Владимир Николаев. Создание "цифровых двойников" аниматоры планируют начать с родного Воронежа.

Делать роботов учат со школы. Ребенок может создать плату, дизайн машины и напечатать ее в 3D

Для развития цифровых технологий, конечно же, требуются высококвалифицированные кадры. Сегодня в России уже многое делается для их подготовки, причем этот процесс может начинаться совсем в юном возрасте. Директор компании "РОББО" по государственным проектам Марат Каратов рассказал, что современным технологиям, например, связанным с робототехникой, можно обучаться уже в школе.

"Мы стараемся внедрять наши наработки и образовательные методики в школы. Это основа для подготовки кадров, которые затем будут заниматься созданием "умных городов", - пояснил он "РГ". - Задача - научить ребенка разрабатывать с нуля какой-то прототип робота. Он может распаять плату, создать дизайн робота, распечатать на 3D-принтере, собрать все это воедино и запрограммировать робота. Таким образом мы хотим подготовить думающую молодежь и перспективных инженеров".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Алена Узбекова

В тему