Samsung решила сохранить ценовую политику на свои новые смартфоны Galaxy S24, предположительно удерживая их на уровне предшественников из линейки Galaxy S23.

Это стало известно из последнего отчета южнокорейского новостного источника. Кроме того, другой отчет подтверждает наличие функции экстренной текстовой связи через спутник для серии S24.

Хотя слухи о последней функции уже довольно давно ходили в СМИ, утечка соответствующего скриншота, вероятно, развеет все сомнения.

Что касается стоимости новинок, то Samsung стремится удержать цены на уровне прошлого года, полагая, что таким образом она может увеличить продажи в восстанавливающемся рынке и остаться конкурентоспособной, предлагая более широкий функционал по той же или более низкой цене, чем у конкурентов.