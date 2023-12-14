Птицы с электронными рюкзаками помогли ученым составить карту атмосферы

Американские ученые из Исследовательского центра Эймса NASA сумели составить карту атмосферы с помощью пернатых помощников — больших фрегатов (Fregata major), укомплектованных электронными датчиками в специальных рюкзаках. Исследование опубликовано на сайте Американского геофизического союза (AGU).

© Газета.Ru

Большие фрегаты — крупные птицы, живущие на островах в тропическом поясе Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Размах их крыльев достигает 2,3 метра. Обычно фрегаты подолгу парят на высоте от 2 до 4 километров. Это сделало их подходящими кандидатами для изучения пограничного слоя атмосферы, где происходят многие погодные и климатические процессы.

Современные методы атмосферных наблюдений полагаются на наземные измерения и дистанционное зондирование, однако оба этих способа сложно применить, когда нужно собирать данные на огромном пространстве над открытым океаном.

Фрегаты хорошо справились с возложенной на них задачей, позволив получить информацию об атмосфере в разную погоду и время суток в районе атолла Пальмира в Тихом океане к югу от Гавайских островов.