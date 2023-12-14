Ученые опровергли одну из теорий зарождения жизни на Земле

Ученые опровергли теорию зарождения жизни на Земле с помощью метеоритов
Новое исследование ученых предполагает, что Земля могла иметь все необходимые элементы для жизни изначально. Это опровергает теорию о том, что эти элементы были доставлены на планету астероидами и метеоритами.
Исследование опубликовано в журнале Science Advances и представлено на Phys.org. Ранее ученые предполагали, что элементы, необходимые для жизни, были принесены из космоса. Новое исследование предоставляет доказательства того, что Земля сама могла иметь эти элементы.
Исследователи использовали новый метод для изучения происхождения элементов на Земле. Они обнаружили, что многие летучие вещества были присутствуют на ранней стадии формирования планеты и, вероятно, до сих пор сохраняются.
Результаты исследования ставят под сомнение теорию о том, что элементы для жизни были доставлены из космоса.