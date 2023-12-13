Уникальная полуголубая-полузеленая птица озадачила ученых

Приготовьтесь поразиться чудесам природы. Орнитолог-любитель Джон Мурильо недавно сделал снимки редкой зеленой саи, демонстрирующей удивительное явление, известное как двусторонняя гинандроморфия. Как правило, самка зеленого саи зеленая, а самец - синий. Однако эта исключительная птица демонстрирует раздвоение: правая сторона ее тела имеет яркие синие оттенки, а левая украшена пышными зелеными перьями.

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Фотографии, сделанные в окрестностях Калдаса, Колумбия, дают редкое представление об этом удивительном явлении. Двусторонняя гинандроморфия - это когда на одной стороне организма проявляются мужские признаки, а на другой - женские. Эта удивительная птичья аномалия - всего лишь второй зарегистрированный случай в истории зеленой саи, предыдущий относится к 1914 году.