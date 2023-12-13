Страдавшие от боли из-за кариеса викинги спиливали себе зубы

PLOS ONE: 60% викингов страдали от кариеса, а некоторые спиливали больные зубы
Около 50% викингов Швеции страдали от боли из-за кариеса и пытались от него избавиться. Это показало исследование зубов и черепов древних шведов, опубликованное в журнале PLOS ONE.
В 2005 году в Швеции были обнаружены остатки христианской церкви. На ее территории также обнаружили могилы X-XII века. В новом исследовании ученые проанализировали более 2300 зубов 171 человека. Более 60% зрелых людей имели признаки кариеса (чаще всего на поверхности корня), при этом ни у одного из лиц более молодого возраста кариеса не было. Распространенность кариеса у шведских викингов в целом была аналогична таковой в других европейских популяциях того же периода. Также наблюдались другие патологии: инфекции, выпадение зубов.
Ученые также обнаружили несколько зубов со следами стирания, — вероятно, люди пытались устранить кариес. У нескольких человек кариес был настолько тяжелым, что вызывал зубную боль. На некоторых зубах также были обнаружены царапины, похожие на следы ковыряния, оставленные при удалении остатков пищи.