Google и другие IT-гиганты создали коалицию для борьбы за цифровые свободы

Корпорация Google совместно с Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms (признана экстремисткой и запрещена в РФ), производителем микрочипов Qualcomm и еще семью крупными технологическими компаниями объявили о создании Коалиции открытых цифровых экосистем (CODE). Об этом сообщает агентство Reuters.

Помимо вышеперечисленных организаций, в CODE вошли китайские производители цифровых устройств и телекоммуникационного оборудования Lenovo и Honor, американская компания Motorola, британский производитель электроники Nothing, норвежская IT-компания Opera, немецкий поставщик услуг обмена сообщениями Wire и французский стартап дополненной реальности Lynx.

Представители коалиции заявили, что будут вместе работать с учеными, политиками и другими организациями над вопросами цифровой открытости в Европе. В объединении рассчитывают посредством межотраслевого сотрудничества создать совместимые и открытые системы.