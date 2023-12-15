Названы последствия кибератаки на оператора связи «Киевстар»

Некоторые сегменты системы украинского оператора связи «Киевстар» после мощной кибератаки восстановить не удастся. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Названы последствия кибератаки на оператора связи «Киевстар»
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По словам источника в киберсфере, системы оператора подверглись критическому повреждению, восстановить некоторые из ее сегментов невозможно.

До этого стало известно, что украинский оператор сотовой связи «Киевстар» возобновил работу во многих регионах Украины.

Представители компании обратились к гражданам, у которых так и не появилась связь, с просьбой перезагрузить устройство.

12 декабря стало известно, что на Украине произошел сбой мобильной связи сразу в нескольких регионах. Об отсутствии связи и интернета сообщали абоненты крупнейшего в стране оператора «Киевстар». Глава «Киевстара» обвинил Россию в совершении крупнейшей хакерской атаки. На следующий день ответственность за инцидент на себя взяла пророссийская хакерская группировка «Солнцепек».

Позже оказалось, что атака русских хакеров на «Киевстар» была более разрушительной, чем предполагалось.

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