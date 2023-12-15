Названы последствия кибератаки на оператора связи «Киевстар»

Некоторые сегменты системы украинского оператора связи «Киевстар» после мощной кибератаки восстановить не удастся. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

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По словам источника в киберсфере, системы оператора подверглись критическому повреждению, восстановить некоторые из ее сегментов невозможно.

До этого стало известно, что украинский оператор сотовой связи «Киевстар» возобновил работу во многих регионах Украины.

Представители компании обратились к гражданам, у которых так и не появилась связь, с просьбой перезагрузить устройство.

12 декабря стало известно, что на Украине произошел сбой мобильной связи сразу в нескольких регионах. Об отсутствии связи и интернета сообщали абоненты крупнейшего в стране оператора «Киевстар». Глава «Киевстара» обвинил Россию в совершении крупнейшей хакерской атаки. На следующий день ответственность за инцидент на себя взяла пророссийская хакерская группировка «Солнцепек».