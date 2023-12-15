У учеников школы №1508 прошел учебный день в Музее магистрального транспорта газа

15.12.2023. У учеников школы № 1508 накануне прошел учебный день в Музее магистрального транспорта газа. Об этом сообщила администрация школы на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». — В музее широко представлена информация о становлении газовой промышленности России, уникальные исторические и мультимедийные экспонаты. Нас приветствовал директор музея Евгений Андреевич Акатьев, который очень интересно рассказал о газовой отрасли. Интересно было услышать историю газопроводов, как все устроено. К каждому пришло осознание того, насколько глобален вклад людей в развитие газовой отрасли нашей страны, — отметили в администрации.