Журнал Nature включил ChatGPT в десятку крупнейших научных ньюсмейкеров года

Редакция ведущего научного журнала Nature огласила список из 10 ньюсмейкеров, особенно сильно повлиявших на развитие науки в этом году. В их число впервые попал не человек, а система искусственного интеллекта ChatGPT, сообщила пресс-служба издания.

"Конечно, ChatGPT не является человеком и поэтому он не совсем подходит на роль одного из участников "десятки" Nature. Тем не менее, мы решили расширить список и включить в него ChatGPT для того, чтобы подчеркнуть, насколько сильно генеративные системы ИИ начали влиять на развитие науки", - заявил редактор отдела специальных текстов в Nature Ричард Монастерски, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Видео дня

Каждый год редакция Nature составляет список самых значимых открытий, произошедших за минувший год, и называет имена людей, особенно сильно повлиявших на развитие науки и ее популяризацию. Они далеко не всегда бывают профессиональными учеными - в некоторых случаях британский журнал отмечает вклад политиков и общественных деятелей в научный прогресс.

В этом году самым необычным ньюсмейкером в мире науки стала нейросеть ChatGPT, которая за минувший год одновременно успела стать объектом множества исследований нейрофизиологов, психологов и математиков, а также помощником для других ученых и даже соавтором нескольких научных статей и алгоритмов. Помимо самой системы ИИ, еще одним ведущим ньюсмейкером года стал Илья Суцкевер, один из сооснователей и главных научных сотрудников компании OpenAI, разработавшей ChatGPT.

Главные научные ньюсмейкеры года

В список ведущих научных ньюсмейкеров года попала также один из руководителей миссии "Чандраян-3" Калпана Калахасти, которая совершила в августе первую в истории Индии мягкую посадку на поверхность Луны. Редакция Nature включила в этот список и японского биолога Кацухико Хаяси, чья команда впервые в истории превратила клетки самца мышей в жизнеспособные яйцеклетки.

Помимо Хаяси, редакция отметила еще одного представителя наук о жизни, сербско-американского биохимика Светлану Мойсов, одного из первооткрывателей белка GLP-1, аналоги которого сейчас используются в качестве противодиабетических лекарств. Исследования Мойсов были незаслуженно забыты, и только сейчас научное сообщество признало ее заслуги. Другим главным ньюсмейкером был признан британский медик Томас Поулс, разработавший методику лечения агрессивного рака мочевого пузыря.

В число ведущих ньюсмейкеров также попала физик Энн Критчер, один из разработчиков экспериментального термоядерного реактора NIF. Критчер и ее коллегам удалось в несколько раз увеличить КПД его работы, что приблизило NIF к запуску самоподдерживающейся термоядерной реакции. В "десятку" вошел еще один физик, Джеймс Хэмлин, чьи расчеты убедили редакцию Nature отозвать из печати две ставших скандальными статьи о "комнатных" сверхпроводниках на базе сероводорода и гидрида лютеция.