В Google Maps упростят скрытие местоположения от посторонних

Новая функция позволяет пользователям без труда скрыть свое местоположение от посторонних глаз, не копаясь в бесконечных настройках. Простое нажатие на «синюю точку» на карте открывает набор опций истории местоположения, предлагая удобные переключатели для отключения определенный пунктов.

Эта функция конфиденциальности не только идеально подходит для того, чтобы уклониться от намеренных проверок, но и служит спасательным кругом для тех, кому требуется незаметная навигация в критических ситуациях. Google также внедряет функцию сохранения данных истории местоположения непосредственно на устройствах пользователей с автоматическим шифрованием, обеспечивающим безопасность хранения.