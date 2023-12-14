Ученые спрогнозировали огромное цунами в Новой Зеландии

Гигантское 15-метровое цунами будет проходить в Новой Зеландии каждые 580 лет. Такой прогноз сделали ученые Веллингтонского университета Виктории.

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Исследователи в своей работе описали модель и типы использованных для нее данных с целью получить представление о количестве землетрясений и цунами, которые могут пройти в Новой Зеландии в ближайшее время.

Моделирование ученых охватило 30 тысяч лет. Оно показало все вероятные землетрясения, которые произошли в Новой Зеландии за это время. Это 2585 толчков с магнитудой от 7 до 9,25. Определены зоны наибольших источников землетрясений. Ученые смогли спрогнозировать, что самая высокая волна за этот период будет равна 28 метрам. Каждые 77 лет волны будут достигать пяти метров, а каждые 580 – 15-ти метров. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Новая Зеландия расположена в сейсмически активном регионе. Семь лет назад в некоторых частях острова произошло землетрясение магнитудой 7,8. Последнее цунами обрушилось на остров в 1868 году.