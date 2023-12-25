Чем пахнет космос

Когда космонавты возвращаются из открытого космоса, они часто рассказывают о неожиданных запахах, похожих на сгоревший стейк или порох. Но почему космос пахнет горелыми вещами и откуда вообще берется аромат? Портал livescience.com поговорил с космонавтами, чтобы разобраться в вопросе.

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Прежде всего, важно помнить о том, что космос — почти идеальный вакуум. Люди вынуждены надевать скафандры при выходе в открытый космос, потому что пребывание в таком вакууме без защиты убьет человека. Иными словами, космос нельзя «понюхать» в прямом смысле слова. Однако по возвращению космонавты регулярно замечают характерный запах, снимая свои шлемы — он доносится и до тех, кто находится на космической станции, когда шлюзы открыты.

Очевидцы часто сравнивают этот аромат с горячим металлом, сгоревшим мясом или выпечкой, порохом и сваркой. Есть несколько теорий насчет того, как и почему создается запах космоса. Одна утверждает, что причина кроется в кислороде на борту МКС. Ультрафиолетовые лучи Солнца могут расщеплять молекулы кислорода, состоящие из двух атомов, на одиночные атомы. После этого расщепленные атомы пристают к скафандрам, стенам шлюзам и другим предметам, вызывая химические реакции — например, образование озона.