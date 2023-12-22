Сколько раз Земля обернулась вокруг Солнца за всю историю?

Стоя на Земле можно легко забыть, что, на самом деле, наша планета постоянно движется вокруг Солнца на огромной скорости. Причем это движение непрерывно уже на протяжении миллиардов лет. Портал livescience.com рассказал, сколько оборотов вокруг Солнца сделала Земля — и как это посчитать.

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Наша Солнечная система родилась примерно 4,6 млрд лет назад, когда Солнце начало формироваться из облака пыли, оставшегося после прошлых звездных взрывов. Чуть позже появились первые гигантские планеты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. А за ними последовали мелкие скалистые планеты — Меркурий, Венера, Земля и Марс.

На момент их появления орбиты этих планет отличались от нынешних, особенно если говорить о гигантах. На протяжении около 100 млн лет после формирования первых планет среди них царила т.н. «динамическая нестабильность». По сути, крупные космические тела играли в перетягивание гравитационного каната — это явление катапультировало планетарные материалы и формировавшиеся протопланеты за пределы Солнечной системы. Но когда позиции планет оставшихся планет закрепились, их орбиты стали стабильными и почти не менялись.

Благодаря этому ученые могут довольно точно подсчитать, сколько оборотов вокруг Солнца совершили те или иные планеты. Земля проходит один оборот за год, но начала существование 4,5 млрд лет назад. Таким образом, планета совершила приблизительно 4,5 млрд оборотов вокруг Солнца. Но эта цифра актуальна не для всех планет: на некоторых из них длина года отличается от земной.