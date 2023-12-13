В SpaceX совершили несколько неудачных попыток запустить Falcon 9
Компания Илона Маска SpaceX 13 декабря несколько раз попыталась запустить ракету Falcon 9, но все попытки оказались безуспешными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на трансляцию SpaceX.
Falcon 9 должна была доставить на орбиту очередную партию из 23 интернет-спутников Starlink. Запуск готовился на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде.
Обратный отсчет перед запуском ракеты останавливали четыре раза. В итоге запуск было решено отложить на сутки из-за сильного бокового ветра. Как отмечает «Интерфакс», метеорологические данные при этом показывали, что погода на 70 процентов благоприятствовала пуску.
Ранее на этой неделе SpaceX пришлось несколько дней подряд откладывать пуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с секретным американским космопланом X-37B. Причиной также стала непогода. Цели полета X-37B строго засекречены.