В SpaceX совершили несколько неудачных попыток запустить Falcon 9

Компания Илона Маска SpaceX 13 декабря несколько раз попыталась запустить ракету Falcon 9, но все попытки оказались безуспешными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на трансляцию SpaceX.

Falcon 9 должна была доставить на орбиту очередную партию из 23 интернет-спутников Starlink. Запуск готовился на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде.

Обратный отсчет перед запуском ракеты останавливали четыре раза. В итоге запуск было решено отложить на сутки из-за сильного бокового ветра. Как отмечает «Интерфакс», метеорологические данные при этом показывали, что погода на 70 процентов благоприятствовала пуску.