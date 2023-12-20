Как долго проживет Земля?

Сейчас Солнце — важнейший источник энергии и гравитации для Земли, но однажды оно обречено стать причиной гибели нашей планеты. Когда центральная звезда Солнечной системы состарится, пылающий шар рано или поздно поглотит Землю. Но когда именно это произойдет? Рассказывает портал livescience.com.

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Человечество вполне может вымереть в течение следующих нескольких веков из-за необратимых последствий глобального потепления или ядерной войны. Однако вне зависимости от наших стараний Земля не будет жить вечно: где-то через четыре с половиной миллиарда лет Солнца войдет в следующую стадию развития и станет красным гигантом, который поглотит нашу планету.

Но, вероятнее всего, Земля в любом случае не продержится столько времени. По крайней мере, в своем сегодняшнем виде. Нам не придется ждать момента, когда внешние слои Солнца достигнут Земли: человечество погибнет от экстремально высоких температур задолго до того, как звезда превратится в красного гиганта.

По мере выгорания Солнца океаны на Земле буквально испарятся. После этого, в какой-то момент, пропадет атмосферный слой, и силы притяжения солнечной гравитации растерзают планету. Примерно через 1,3 млрд лет люди физиологически не смогут выжить на Земле из-за постоянной жары и влажности.

Конечно, есть шанс, что некоторые организмы все-таки выживут: например, экстремофилы, обитающие в районах гидротермальных источников на дне океана. Но люди, как и другие сложные живые существа, очень чувствительны к переменам в окружающей среде. Определенное сочетание температуры, влажности, скорости ветра, угла солнца и облачности может лишить человека способности охлаждаться при помощи пота. И для достижения этих условий достаточно повысить среднюю температуру влажного термометра всего на пару градусов.