Археологическое открытие перевернуло знания о падении Римской империи

Новые археологические открытия, сделанные в результате десятилетней научной работы в Италии, изменили существовавшие предположения о падении Римской империи. Как сообщает The Independent, анализ показал, что один из древних городов под названием Интерамна Лиренас в современном южном Лацио продолжал процветать на 300 лет дольше, чем считалось ранее.

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Около 40 лет назад исследователи уже изучали расположение осколков керамического материала в почве над руинами города. Тогда специалисты пришли к выводу, что пик занятости местного населения пришелся на конец II – начало I веков до нашей эры, прежде чем он сократился к I веку нашей эры. Однако более детальный анализ с применением новых методов показал, что город сопротивлялся упадку до III века нашей эры.

Дальнейшее геологическое исследование, в том числе с применением георадаров, позволило получить удивительно детальное изображение планировки города, на котором были видны и крупные городские постройки, вроде общественных бань, храма, склада и театра. О существовании последнего археологи ранее не догадывались.

«Мы обнаружили процветающий город, который адаптировался к каждому вызову, с которым он сталкивался на протяжении 900 лет. Мы не говорим, что этот город был особенным, но он гораздо более интересен, чем казалось ранее», — сказал соавтор исследования Алессандро Лаунаро.