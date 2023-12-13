В России создали коленный протез с микропроцессорным управлением

Входящее в «Ростех» предприятие «Металлист» разработало бионический коленный модуль «Комета» с микропроцессорным управлением. Об этом сообщает РИА Новости.

Созданное устройство предназначено для протезирования нижних конечностей. На одной зарядке модуль может проработать до 10 дней — «это недостижимый показатель для производителей аналогичных изделий».

В протез установлен микропроцессор, который собирает и обрабатывает данные в режиме реального времени со скоростью более тысячи раз в секунду. Это позволяет использовать «Комету» при разных сценариях — от спокойной ходьбы до легкого бега. Корпус модуля изготовлен из прочного российского сплава РС-553.

Протез предназначен для людей со средним и высоким уровнем двигательной активности. «Комета» будет запущена в серийное производство в первом квартале 2024 года, когда завершатся испытания.

«Наши изделия, в том числе не имеющие российских аналогов, сопоставимы с лучшими иностранными образцами и оптимальны по соотношению цены и качества», — заявил заместитель генерального директора «Ростеха» Максим Выборных.