Робот Tesla научился обращаться с хрупкими предметами

Прототип человекоподобного робота Optimus был представлен американским предпринимателем Илоном Маском в октябре 2022 года. По прогнозам главы американского производителя электромобилей Tesla, робот станет совершенным через 5-10 лет. Он будет использовать разработанные Tesla компоненты, в том числе аккумуляторную батарею, которая установлена на его туловище, систему чипов, а также приводы для управления конечностями. При этом в нем установят систему автопилота, которая используется на электромобилях Tesla. Американский предприниматель также сообщил, что робот будет стоить менее 20 тыс. долларов.