Представлены беспроводные наушники Huawei FreeClip

Huawei провела в Дубае презентационное мероприятие на тему «Создание красоты», на котором были представлены несколько новых продуктов, включая беспроводные наушники Huawei FreeClip.

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Особенности

Благодаря конструкции C-bridge, использование Huawei FreeClip становятся более комфортным, чем когда-либо прежде. Устройство разработано на основе более чем 10 000 глобальных данных человеческого уха, эргономического мастерства на микронном уровне и проверенной долговечности, подтвержденной более чем 25 000 испытаний на надежность. В Huawei FreeClip они имеют подковообразную форму, охватывающую середину уха. Как утверждает производитель, наушники имеют адаптивный датчик, который изучает и регулирует силу зажима замкового механизма, снижая нагрузку на ушной хрящ.

Huawei

Huawei

FreeClip может автоматически идентифицировать левое и правое ухо пользователя, а также поддерживает вызов AI Crystal-Clear и соединение двух устройств. Время автономной работы наушников составляет восемь часов непрерывного использования, и до 36 часов с помощью зарядного чехла. На полную зарядку наушников потребуется 40 минут, а 10 минут подзарядки дают до 3 часов прослушивания музыки. Наушники имеют клас защиты от брызг IP54. Вес каждого наушника составляет весом 5,6 грамма.

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