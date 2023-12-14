Китайские ученые разложили чай на ключевые гены

Группа китайских исследователей составила первую пангеномную карту чайного куста. В итоге ими было завершено пангеномное секвенирование 22 сортов, что облегчило селекцию этой культуры с помощью геномики. Ученые отобрали сорта чая, представляющие широкое генетическое разнообразие чайного куста для пангеномного секвенирования и создали полную пангеномную карту.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Plants. Данное исследование выявило множество ключевых генов, связанных с агрономическими признаками, такими как цвет листьев и аромат чая.

Согласно исследованию, эти результаты предоставляют ключевые ресурсы и информацию для анализа важных генов чайного куста и генетической селекции, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».