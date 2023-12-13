На Марсе добыли образцы с возможными признаками жизни

Марсоход Perseverance добыл образцы с химическим составом, благоприятным для органики или признаков существования живых организмов. Об этом сообщается на сайте НАСА.

© NASA

В ходе миссии, проходящей в кратере Езеро диаметром 50 километров, ровер добыл 23 образца, два из которых представляют наибольший интерес. Один из образцов, получивший название Lefroy Bay, содержит большое количество мелкозернистого кремнезема, а другой — Otis Peak — значительное количество фосфатов, при этом оба богаты карбонатами. Это дает планетологам возможность определить условия окружающей среды, которые существовали на Марсе более трех миллиардов лет назад, и, возможно, найти следы жизни.

Карбонаты — это минералы, которые образуются в водной среде в условиях, благоприятных для сохранения органических молекул. Мелкозернистый кремнезем часто встречается на Земле в тех местах, где содержатся окаменелости. Для дальнейшего изучения образцы были помещены в металлические трубки в рамках совместного проекта НАСА и Европейского космического агентства по доставке образцов на Землю.