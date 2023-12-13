Анонсированы китайские процессоры Zhaoxin KX-7000

Китайская компания Zhaoxin представила 8-ядерный процессор KaiXian KX-7000, предназначенный для настольных ПК. Чип доступен в двух версиях, которые отличаются только диапазоном рабочих частот.

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Особенности

Zhaoxin KX-7000 производятся по 7-нм техпроцессу и похож на Intel Alder Lake или Raptor Lake. Примечательно, что сам китайский производитель заявляет, что новинка совместима с процессорным разъемом LGA, который имеет те же размеры, что и разъем Intel LGA 1700 (45×37,5 мм) для процессоров Alder Lake и Raptor Lake. Более медленная версия процессора предлагает базовую частоту 3,0 ГГц и повышенную частоту 3,6 ГГц. Более быстрый вариант имеет базовую частоту 3,2 ГГц и повышающую частоту 3,7 ГГц.

Новый процессор KX-7000 использует x86-совместимую архитектуру ядра Century Avenue, для которой производитель заявляет двукратное увеличение производительности по сравнению с чипами серии KX-6000. Чипсет поддерживает набор инструкций VT-x, BT-d 2.5, SSE4.2/AVX/AVX2, а также управление индикаторами C-state и P-state. KaiXian KX-7000 включает в себя восемь ядер. Процессор не поддерживает многопоточность.

Чип получил 4 МБ кэш-памяти L2 и 32 МБ кэш-памяти L3. Кроме того, поддерживается двухканальная оперативная память DDR5-4800 и DDR4-3200 объёмом до 128 ГБ, 24 линии PCIe 4.0, два порта USB4, четыре USB 3.2 Gen2, два USB 2.0 и три SATA III. Также стоит отметить встроенное графическое ядро C-1190 с поддержкой API DX12, OpenCL 1.2 и OpenGL 4.6, а также поддержку кодеков H.265 HEVC/H.264 AVC.

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