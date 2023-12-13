В пустыне Атакама нашли «затерянный мир» лагун с процветающими экосистемами

В аргентинской высокогорной пустыне обнаружили ранее неизвестную сеть естественных бассейнов. Открытие сделали благодаря спутниковым снимкам.

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Плато Пуна-де-Атакама расположено в Андах на высоте 3660 метров над уровнем моря на границе Аргентины и Чили. Большая высота, сухой климат и палящее солнце создали там суровую среду обитания, к которой могут адаптироваться лишь немногие организмы.

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В ходе нового исследования геологи из Университета Колорадо в Боулдере нашли в этой пустыне «затерянный мир», не похожий ни на что, что они видели прежде. Это цепь из 12 мелких лагун с кристально чистой водой, расположенных на участке в 10 га. Они оказались полны жизни – под водой ученые заметили небольшие холмы, покрытые зеленым «ковром» микробной растительности.

Лагуны находятся в труднодоступном месте, они окружены горами и обширными соляными равнинами. Исследователи пришли к выводу, что обитающие там микробы напоминают некоторые из известных первых форм жизни на Земле.

«Просто удивительно, что на нашей планете все еще можно найти подобные незадокументированные вещи», – отметили участники исследования.

Холмы на дне бассейнов достигают 4,5 метров в поперечнике и около метра в высоту. Предположительно, они представляют собой строматолиты – сложные сообщества микробов, следы жизнедеятельности которых затвердевают в слоях горных пород. Подобные образования существовали на Земле в архейскую эру (2-4,5 млрд лет назад), когда атмосфера была лишена кислорода.

Строматолиты и в наши дни возникают в пресных и соленых водоемах, но они гораздо меньше, чем их древние «собратья». Строматолиты из пустыни Атакама оказались близки по размеру к архейским. Кроме того, они состояли из гипса – материала, который отсутствует в современных строматолитах, но в избытке присутствует в ископаемых, сообщает Live Science.

В образованиях выявили два типа микробов: снаружи находились фотосинтезирующие цианобактерии, а внутри процветали сообщества одноклеточных архей. Ученые отметили, что если бы жизнь на Марсе развилась до бактерий, то выглядела бы именно так. Изучая строматолиты из пустыни Атакама, можно лучше понять, на какие особенности следует обращать внимание при анализе марсианских пород.