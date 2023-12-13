Появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16
В сети появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16. Линейка получила внутреннее название DeLorean.
Так, на рендерах, опубликованных MacRumors, показано, что один из новых смартфонов в нежно-желтом цвете получит выступ камеры, похожий на тот, который есть в iPhone X. Другая модель выполнена в розовом цвете и оснащена кнопкой действия и отдельными механическими кнопками регулировки громкости. В черный же iPhone тоже добавят кнопку действия, а также новую кнопку "Захват".
Уточняется, что задние камеры iPhone 16 расположатся вертикально, однако менять положение вспышки производитель не будет.