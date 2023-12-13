Техноблогер рассказал о минусах новых MacBook на M3, M3 Pro и M3 Max

Ведущий YouTube-канала Max Tech рассказал о главных минусах новых ноутбуков от Apple на M3, M3 Pro и M3 Max.

Несмотря на невероятную производительность, скорость кодирования у новых MacBook одинаковая. Вне зависимости от цены и комплектации.

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Время автономной работы. Особенно это касается MacBook Pro на М3. У модели на M3 Max 16" автономность на 2 часа меньше, чем у её предшественника на М2 Max 16". Хотя базовый MacBook Pro на 14" работает очень хорошо за счёт большого размера батареи и высокой производительности.

Шумная работа и нагрев. Модель MacBook на M3 Max потребляет почти столько же энергии, сколько лучшие чипы Intel. При этом MacBook Pro на М3 оснащается только одним вентилятором.

Медленная работа MacBook Pro 14" на M3 Max из-за сильного нагрева. Эта модель работает медленнее, чем 16-дюймовый аналог, на почти 2 минуты. Поэтому в данном случае выбрать лучше модель с дисплеем 16 дюймов.

Отсутствие порта Thunderbolt на новом MacBook Pro 14". И это ещё одна причина взять 16-дюймовый вариант.

Поддержка только одного внешнего дисплея. Это связано именно с MacBook Pro 14" на М3.

Медленная работа MacBook Pro с 8 ГБ оперативной памяти. Версия MacBook Pro 14" на 16 ГБ работает почти в два раза быстрее.

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Наличие только одного вентилятора для охлаждения. Лучше всего вместо MacBook Pro на M3 взять версию с M3 Pro.

Более высокие цены, чем раньше. Максимальная комплектация теперь стоит 4000 долларов вместо 3,5 тысяч, как до этого.

Лучшая производительность только при покупке чипа M3 Max. А стоит эта комплектация порядка 4 тысяч долларов. При этом разница в производительности между ноутбуками - колоссальная (см. изображение выше).

Снижение производительности ядер. Из-за этого в некоторых тестах MacBook Pro 14" на M3 Pro оказывается даже медленнее, чем модель на M2 Pro (см. изображение выше). Кроме того, была снижена на 25% пропускная способность памяти.

Медленный SSD у MacBook Pro на M3 Pro за 2000 долларов. Гораздо лучше купить версию M3 Pro с 1 ТБ памяти вместо 512 ГБ.