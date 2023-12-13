Россияне стали втрое активнее пользоваться нейросетями

В России резко возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе оператора сотовой связи Yota.

Аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать иллюстрации, текст или музыку. Самым популярным оказался проект «Шедеврум», запущенный в апреле 2023 года. За полгода с момента старта в этой нейросети потратили вдвое больше гигабайт, чем во втором по популярности сервисе по работе с ИИ – Kandinsky, которая также позволяет создавать визуальный контент. С января этого года она выросла в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика и занимает вторую строчку.

Тройку самых популярных нейросетей по активности пользователей замыкает проект Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети сократилось на 63%. В первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw.

По сравнению с периодом январь-октябрь прошлого года посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза. Основные пользователи нейросетей – это люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31% аудитории). На третьем месте – абоненты 46-55 лет (18% аудитории).