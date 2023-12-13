WSJ: Apple усилит защиту iPhone от краж

По информации газеты The Wall Street Journal, обновлённые системы безопасности появятся в одной из будущих версий iOS. Пользователи смогут подключить её в разделе настроек «Face ID и пароль».

Отмечается, что при активации дополнительной защиты телефон будет считывать данные о перемещениях и при обнаружении отклонений от типичных маршрутов включит на устройстве новые протоколы безопасности. В частности, при попытке разблокировать iPhone и доступа к сохранённым паролям система потребует идентификацию при помощи распознавания лица.