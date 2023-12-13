Роскомнадзор блокирует поисковую программу OpenAI
Письмо о выявлении поискового робота GPTBot от OpenAI было направлено Роскомнадзором нескольким хостинг-провайдерам, сообщает «Коммерсант».
Ведомство выступает за блокировку возможности бота просматривать и анализировать интернет-страницы. Как отмечается, это необходимо для того, чтобы исключить сбор данных о критических уязвимостях ресурсов, которые находятся в зоне ответственности компаний.
Бота запустили минувшим летом.
По мнению экспертов, бизнес будет использовать другие методы сбора актуальных данных, если деятельность подобных алгоритмов запретят. В частности, как уточнили они, речь идет о маскировке ботов под легитимных пользователей и покупке агрегированных данных у владельцев бот-ферм.
Ранее издание сообщало, что компания Qrator Labs зафиксировала резкое увеличение активности вредоносных ботов. В первую очередь их атаки коснулись онлайн-магазинов во время активных распродаж. В период 24–30 ноября произошло 40,7% от всех обращений обезличенных ботов на индустрию в прошлом месяце.