Роскомнадзор блокирует поисковую программу OpenAI

Письмо о выявлении поискового робота GPTBot от OpenAI было направлено Роскомнадзором нескольким хостинг-провайдерам, сообщает «Коммерсант».

Ведомство выступает за блокировку возможности бота просматривать и анализировать интернет-страницы. Как отмечается, это необходимо для того, чтобы исключить сбор данных о критических уязвимостях ресурсов, которые находятся в зоне ответственности компаний.

Бота запустили минувшим летом.

По мнению экспертов, бизнес будет использовать другие методы сбора актуальных данных, если деятельность подобных алгоритмов запретят. В частности, как уточнили они, речь идет о маскировке ботов под легитимных пользователей и покупке агрегированных данных у владельцев бот-ферм.