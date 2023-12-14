В Помпеях обнаружили «тюремную» пекарню для рабов

Сотрудники археологического парка Помпеи обнаружили пекарню, которая находилась в помещении, предназначенном для рабов. Находки свидетельствуют об ужасных условиях, в которых приходилось жить этим несчастным людям.

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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте археологического парка Помпеи. Находка была сделана в доме на острове Инсула X в районе, известном как "Регион IX". Найденную пекарню археологи называют тюремной. Дело в том, что она находилась в тесном помещении, предназначенном для содержания не только рабов, но и домашнего скота, в частности ослов.

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Это была тесная комната, скрытая от внешнего мира, с маленькими окнами, расположенными высоко в стене и оборудованными железными решетками. В состав пекарни входила и мельница - в полу сохранились углубления - дорожки, по которым ослы часами ходили с завязанными глазами. Они крутили жернова, предназначенные для измельчения зерна и изготовления муки, необходимой для выпечки хлеба.

В ходе раскопок также было установлено, что обнаруженный дом находился в процессе ремонта. Как это практиковалось во времена 2000-летней давности, он был разделен на жилую часть, украшенную изысканными фресками, и производственную часть, в данном случае пекарню, расположенную на западной стороне дома. Раскопки показали, что дом строился в несколько этапов.

Он был поврежден, вероятно, во время землетрясения, произошедшего в 62 году нашей эры. Пекарня и мельница состояла из четырех помещений с различными функциями: здесь имелась кухня для выпечки хлеба, туалет, напрямую соединенный с городской канализацией, хлев для животных и кладовая для хранения мешков с зерном. Помещение для приготовления пищи находилось в северной части пекарни. Оно было четко отделено от производственной южной части, в которой располагался и хлев.

"Обнаруженная производственная зона лишена дверей и связи с внешним миром, - сообщает руководитель раскопок Габриэль Зухтригель. - Единственный выход вел в атриум дома, даже конюшня не имела прямого выхода на улицу, как это часто бывало в других домах. Иными словами, это было пространство для людей с рабским статусом, чью свободу передвижения владелец счел необходимым ограничить".