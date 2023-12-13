В Швеции найдена древняя резиденция вождя

Археологи из Швеции нашли в деревне Аска остатки длинного дома середины VII – конца X века нашей эры. По их мнению, он считался резиденцией местного вождя. Внутри здания они обнаружили множество артефактов и ценных вещей.

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Мартин Рундквис из Лодзинского университета вместе с коллегами из Швеции сообщил, что раньше не сталкивался с подобной находкой в Эстергетланде. В маленькой деревне Аска, расположенной недалеко от городома Вадстена, исследователи обратили внимание на земляную платформу. Ее размер составил 65 × 40 метров, а высота достигала 3-4 метра. Исследовав возвышенность с помощью георадарной съемки, ученые нашли под грунтом остатки каркасно-столбового сооружения размером 48 × 14 метров. По их мнению, оно представляло собой большой зал резиденции местного правителя и крупнейшую известную постройку региона того времени.

Исследователи провели радиоуглеродный анализ артефактов и выяснили, что здание существовало примерно с 650 до 990 года нашей эры. Также они нашли окаменелые останки людей остатки зерен. Анализ злаковых показал, что они датируются позднеримским периодом. По мнению археологов, в конце X века дом был разобран, затем его остатки заложили камнями и засыпали грунтом. Возможно, что часть материала для этой работы взяли из более древнего некрополя I тысячелетия нашей эры. Ученые не выяснили, намеренно ли это было сделано, сообщает Antiquity.

Также археологи выкопали ценные артефакты. На небольшой территории они нашли 30 гульдгубберов – небольших артефактов, распространенных в VI–VIII веках нашей эры. Находка представляет собой изделия из листового золота площадью примерно один-два квадратных сантиметра. Ученые сказали, что обычно на них присутствуют рельефные изображения людей. Такие артефакты известны по всей Скандинавии, но большую часть из них обнаружили в Дании.