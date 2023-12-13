Space Weather: вспышки на Солнце могут привести к железнодорожным катастрофам

Солнечные бури угрожают не только системам связи и спутникам, но и поездам, повышая риск аварийных ситуаций. К такому выводу пришли британские ученые из Ланкастерского университета. Исследование опубликовано в научном журнале Space Weather.

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Специалисты считают, что мощные выбросы на Солнце способны вызвать магнитные штормы, которые создают помехи для электронных сигнальных станций на железных дорогах и даже могут переключить железнодорожные указатели с сигнала "стоп" на сигнал "движение разрешено" и наоборот. Переключение сигнала необязательно приведет к беде. Если солнечная буря сменит зеленый сигнал на красный, это просто заставит движущийся поезд остановиться. Но в обратном случае исход может оказаться плачевным.

Риски для железных дорог и другой инфраструктуры могут быть особенно высокими, когда солнце достигнет пика своего 11-летнего цикла активности. В ходе исследования с помощью компьютера были смоделированы два железнодорожных маршрута Великобритании: участок Престон - Ланкастер главной линии Западного побережья и линия Глазго - Эдинбург.