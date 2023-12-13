«Умные» камеры помогли снизить уличную преступность в американской глубинке

Американские ученые из Технологического института штата Джорджия (GT) протестировали систему мобильных камер под управлением алгоритма для борьбы с уличной преступностью. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте научного учреждения.

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Специалисты обучили нейросеть на данных о различных происшествиях криминального характера, случавшихся в небольшом городке Уорнер-Робинс с населением около 66 тыс. человек на протяжении многих лет.

Согласно общему представлению, в любом городе есть неблагополучные районы, где преступления происходят с наибольшей вероятностью. Однако анализ полицейских сводок Уорнер-Робинс показал, что криминальная активность имеет свойство перемещаться в городском пространстве.

Используя полученные с помощью искусственного интеллекта данные о наиболее вероятных местах будущих правонарушений, ученые перемещали интеллектуальные камеры в новые локации. Благодаря видеонаблюдению за три месяца эксперимента на улицах Уорнер-Робинс количество нападений и краж со взломом снизилось на 20%.