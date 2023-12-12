Ученые рассказали об особенностях работы человеческого мозга

Ирландские ученые опубликовали статью, в которой рассказали, что человеческое сознание формируется квантовыми процессами. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Исследователи пояснили, что проводили эксперименты, в ходе которых пытались понять, как меняются тонкие состояния элементарных частиц в нашем мозгу, когда мы думаем. И как наши мысли связаны с сердцебиением.

В исследовании приняли участие 40 молодых людей, затем эксперименты были повторены с представителями старшего поколения.

Приборы показали, отметили ученые, что каждый удар сердца порождал в мозгу всплеск активности протонов. Они добавили, что сердце через механизм квантовой запутанности словно заставляло протоны «говорить» друг с другом.