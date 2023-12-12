SpaceX снова отменила запуск секретного шаттла Космических сил США

SpaceX во второй раз отменила запуск мини-шаттла X-37B в рамках миссии USSF-52 Космических сил США. Запуск должен был состояться на тяжелой ракете Falcon Heavy.

Причиной очередной отмены стала ветреная погода на мысе Канаверал во Флориде. Дует слишком сильный боковой ветер, не позволяющий произвести безопасный запуск.

Изначально ракета должна была стартовать 11 декабря. Запуск перенесли на 12 декабря, а теперь — на вечер 13 декабря.