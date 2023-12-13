Перечислены причины появления розового экрана на Windows 11

Журналисты издания SlashGear объяснили ошибку Windows 11, из-за которой появляется розовый экран. Материал доступен на сайте медиа.

По словам специалистов, розовый экран компьютера (PSOD) уведомляет о критической ошибке системы. PSOD напоминает ошибку с синим экраном (BSOD), но может иметь другие причины. В первую очередь авторы порекомендовали столкнувшимся с проблемой пользователям перезагрузить устройство.

Также специалисты перечислили проблемы, из-за которых возникает PSOD. Ошибка может появиться из-за неисправных периферийных устройств — мыши, клавиатуры, веб-камеры и прочее. В этом случае необходимо отключить аксессуары от ПК. Также подобная ошибка возникает из-за дефектной видеокарты или в случае неправильного разгона оборудования — здесь нужно сбросить настройки процессора или видеокарты к значениям по умолчанию.

Причиной появления ошибки PSOD могут оказаться программы, которые повреждены или были установлены неправильно. В этом случае журналисты посоветовали удалить последние установленные на ПК приложения. Также авторы рекомендовали установить последние драйвера графического оборудования и провести диагностику оперативной памяти.