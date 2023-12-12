ФНС опровергла информацию о взломе сервисов украинскими хакерами

Информация о том, что сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС) России взломаны со стороны Украины не соответствует действительности. Все сервисы ведомства работают в штатном режиме, данные россиян в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

ФНС ответила на информацию о взломе сервисов украинскими хакерами
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"Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и "уничтожить инфраструктуру" налоговых органов России и что якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение", - пишет РИА Новости со ссылкой на ФНС РФ.

В компании «Киевстар» сообщили о частичном разрушении IT-инфраструктуры

Информация является неверной, уточнили в ведомстве, все сервисы налоговой инспекции, сайт, иные каналы взаимодействия с налогоплательщиками и ведомствами работают в штатном режиме.

Интернет-пользователи также обратили внимание на отсутствие сбоев в работе ФНС.

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