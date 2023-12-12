ФНС ответила на информацию о взломе сервисов украинскими хакерами

Информация о том, что сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС) России взломаны со стороны Украины не соответствует действительности. Все сервисы ведомства работают в штатном режиме, данные россиян в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.