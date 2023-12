Новый флагман Samsung получит пять камер

Флагманский смартфон Samsung 2024 года Galaxy S24 получит четыре основные камеры и одну фронтальную. Об этом со ссылкой на источники сообщает южнокорейское издание The Elec.

Также в The Elec поделились прогнозом по поставкам новых флагманов Samsung. До конца 2024 года компания планирует продать 35,2 млн смартфонов линейки, из которых 13,5 млн придется на S24, 5,8 млн – на S24 Plus, на S24 Ultra – 15,9 млн. То есть S24 Ultra займет 45% от поставок всей серии, базовый S24 – 38%, а на S24 Plus придется 16%.