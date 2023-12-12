На iPhone появятся сторонние платежные сервисы

Компания Apple предложила Европейской Комиссии разблокировать NFC на смартфонах, чтобы доступ для бесконтактных платежей имел не только Apple Pay, но и другие платежные сервисы. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдерскую заметку Reuters.

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В мае 2022 года антимонопольный орган ЕС официально выступил против ограничения Apple доступа к своей мобильной технологии tap-and-go для конкурентов, что делало почти невозможным работу на iPhone мобильных кошельков, отличных от Apple Pay. Это ставило в невыгодное положение разработчиков альтернатив Apple Pay, представителями которых главным образом являются банки.

По мнению MacRumors, заявление антимонопольного регулятора ЕС было пролоббировано именно кредитными организациями. Ожидается, что в январе 2024 года Европейская Комиссия свяжется с представителями отрасли для обсуждения предложения Apple.