Стало известно, когда можно набдюдать самое большое солнце 2024 года

Астроном Людмила Кошман рассказала в интервью RT о наиболее значимых и зрелищных событиях 2024 года.

Эксперт пояснила, что в уходящем году россияне увидят красочное зрелище. В ночь с 21 на 22 декабря 2023 будет заметен метеорный поток Урсиды из созвездия Малая Медведица.

3 января Земля будет находиться в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца. Это позволит наблюдать самый большой солнечный диск в 2024 году, отметила астроном.