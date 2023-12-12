Новый метеорный поток появится над Землей в декабре

Совершенно новый метеорный поток может осветить земное небо 12 декабря, заявили ученые. Он появится непосредственно перед пиком Геминид.

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Метеоритные дожди – это явление, которое возникает при вхождении метеороидов или твердых частиц вещества в атмосферу Земли. Они сгорают, производя яркие вспышки.

Большинство метеоритных дождей образуются из обломков комет или астероидов, которые некогда пересекли орбиту нашей планеты. Новый поток, как показало исследование, не стал исключением. Он связан с кометой 46P/Виртанена, которая вращается между Солнцем и Юпитером. Однако у него есть и уникальные особенности.

Другие потоки состоят из осколков, отделившихся от космических тел во время сближения с Солнцем. Новый поток сформировался при очень тесном сближении кометы с Юпитером около 50 лет назад.

«Еще более поразительным является то, что новые «падающие звезды», возможно, являются первыми в истории, созданными кометой 46P/Виртанена», – отметили астрономы.

Комета в прошлом подлетала достаточно близко к Земле. 6 декабря 2018 года она прошла на расстоянии около 11 млн км. Ее назвали «Рождественской кометой» за праздничный зеленоватый оттенок. Однако ее фрагменты ранее не приводили к возникновению «падающих звезд».

В ходе исследования астрономы смоделировали траектории следов обломков кометы. Анализ показал, что метеороиды 46P/Виртанена пересекали траекторию Земли в 2007 и 2018 годах. Но частиц было слишком мало для наблюдения даже специализированными радарными сетями. В 2023 году наша планета пересечет более плотную область кометного облака.

Ученые оценили скорость потока в 2-10 метеоров в час (для сравнения, на пике Геминид наблюдается до 120 метеоров в час). Они будут двигаться со сравнительно маленькой скоростью – около 10 км/с.