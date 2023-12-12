Samsung представила новый смартфон дешевле 20 000 рублей

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A15, главной особенностью которого является низкая цена. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Samsung

Смартфон получил дисплей типа Super AMOLED с диагональю 6,5 дюйма, разрешением Full HD Plus, частотой обновления до 90 Гц, а также яркостью до 1000 нит. Также имеется "U"-образный вырез по центру под фронтальную камеру с разрешением 13 МП.

Galaxy A15 получил дизайн корпуса под названием Key Island. Его особенность выражается в выпуклой области боковой рамки в районе клавиш питания и громкости.

Новинка оснащена чипом Helio G99 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить с за счет карты типа microSD.

Сзади модель A15 оснащена основной камерой на 50 МП с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольным объективом на 5 МП и макрокамерой на 2 МП. Имеется аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 14.