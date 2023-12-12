Samsung представила новый смартфон дешевле 20 000 рублей
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A15, главной особенностью которого является низкая цена. Об этом сообщает издание GSMArena.
Смартфон получил дисплей типа Super AMOLED с диагональю 6,5 дюйма, разрешением Full HD Plus, частотой обновления до 90 Гц, а также яркостью до 1000 нит. Также имеется "U"-образный вырез по центру под фронтальную камеру с разрешением 13 МП.
Galaxy A15 получил дизайн корпуса под названием Key Island. Его особенность выражается в выпуклой области боковой рамки в районе клавиш питания и громкости.
Новинка оснащена чипом Helio G99 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить с за счет карты типа microSD.
Сзади модель A15 оснащена основной камерой на 50 МП с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольным объективом на 5 МП и макрокамерой на 2 МП. Имеется аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 14.
Galaxy A15 дебютирует во Вьетнаме 16 декабря 2023 года по цене от $205, что равно примерно 18,5 тыс. руб. по курсу на момент написания новости. В остальных странах новинка появится в ближайшие недели.