Представлен Samsung Galaxy A25

Samsung анонсировала в Европе новый бюджетный смартфон Galaxy A25. Главной особенностью гаджета стал дизайн «Key Island».

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Характеристики

Samsung Galaxy A25 оснащён 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Работает смартфон на базе процессора Exynos 1280 в тандеме с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, за питание гаджета отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Есть поддержка зарядки мощностью 25 Вт.

Galaxy A25 получил тройную основную камеру:

главный датчик на 50 Мп с OIS;

сверхширокоугольный объектив на 8 Мп;

датчик глубины на 2 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 13 Мп.

Galaxy A25 также обладает дактилоскопическим сканером, встроенным в рамку «Key Island». Работает смартфон под управлением One UI 6.0 на базе Android 14. Компания заявила, что Galaxy A25 получит четыре обновления ОС в течение всего срока службы и пять лет обновлений безопасности. Размеры: 161×76,5×8,3 мм, вес – 197 граммов.

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