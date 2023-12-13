МТС выпустит собственный корпоративный мессенджер

Сотовый оператор МТС планирует в следующем году выпустить на рынок корпоративный мессенджер "Линк чаты". Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент по корпоративному и новому бизнесу МТС Олег Алдошин.

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"В этом году мы запустили пилот корпоративного мессенджера ["Линк чаты"]. В следующем году планируем вывести этот продукт на рынок", - сказал он.

Алдошин отметил, что в настоящее время в рамках пилота несколько компаний тестируют мессенджер.