Сразу восемь моделей смартфонов Xiaomi сравнили в одном обзоре

В одном из выпусков на YouTube-канале Smart Life эксперт сопоставил по характеристикам и в работе Xiaomi Poco F5 Pro, F5, X5 Pro, X5, Redmi Note 12 Pro+, Note 12 Pro, Note 12 5G, Note 12 4G.

Комплектация у аппаратов почти идентичная. Разница между моделями - только в мощности зарядки. У Poco X5 Pro, F5, X5 Pro, Redmi 12 Pro она составляет 67 Вт, у Poco X5, Redmi Note 12 5G и 4G - 33 Вт, у Redmi Note 12 Pro+ - 120 Вт. Также вы получаете в коробке вместе со смартфоном силиконовый чехол, кабель.

Что касается диагонали экрана, то она везде одинаковая - 6,67 дюйма. Работают все устройства на базе Android 13.

Если говорить о процессорах, то на Redmi Note 12 Pro+ и Note 12 Pro стоит Dimensity 1080, на Poco F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, Poco F5 - 7+ Gen 2, Poco X5 Pro - Snapdragon 778G, Poco X5 - Snapdragon 695, Redmi Note 12 5G - Snapdragon 4 Gen 1, Note 12 5G - Snapdragon 685.

Самый мощный из них, согласно AnTuTu - Poco F5 Pro (1 миллион 304 тысячи баллов), а самый слабый - Note 12 4G (Snapdragon 685).

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Smart Life

Динамики стерео только у Poco F5 Pro, F5, X5 Pro, Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note. У остальных звучание моно.

По части игровой производительности на первом месте стоит Poco F5 Pro и F5, на втором - X5 Pro, на третьем - Redmi Note 12 Pro и Pro+, на четвёртом - Poco X5, на пятом - Redmi Note 12 5G, на шестом - Redmi Note 12 4G. Сильнее всего из них нагревался Poco F5 Pro и Poco F5, на втором месте по нагреву был X5 Pro, на третьем - Note 12 Pro+ и Note 12 Pro.

Все модели, кроме Poco F5 Pro, имеют ёмкость аккумулятора 5000 мАч. При этом у Poco F5 Pro она составляет 5160 мАч.

Вывод