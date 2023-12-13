Сразу восемь моделей смартфонов Xiaomi сравнили в одном обзоре

В одном из выпусков на YouTube-канале Smart Life эксперт сопоставил по характеристикам и в работе Xiaomi Poco F5 Pro, F5, X5 Pro, X5, Redmi Note 12 Pro+, Note 12 Pro, Note 12 5G, Note 12 4G.
Комплектация у аппаратов почти идентичная. Разница между моделями - только в мощности зарядки. У Poco X5 Pro, F5, X5 Pro, Redmi 12 Pro она составляет 67 Вт, у Poco X5, Redmi Note 12 5G и 4G - 33 Вт, у Redmi Note 12 Pro+ - 120 Вт. Также вы получаете в коробке вместе со смартфоном силиконовый чехол, кабель.
Что касается диагонали экрана, то она везде одинаковая - 6,67 дюйма. Работают все устройства на базе Android 13.
Если говорить о процессорах, то на Redmi Note 12 Pro+ и Note 12 Pro стоит Dimensity 1080, на Poco F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, Poco F5 - 7+ Gen 2, Poco X5 Pro - Snapdragon 778G, Poco X5 - Snapdragon 695, Redmi Note 12 5G - Snapdragon 4 Gen 1, Note 12 5G - Snapdragon 685.
Самый мощный из них, согласно AnTuTu - Poco F5 Pro (1 миллион 304 тысячи баллов), а самый слабый - Note 12 4G (Snapdragon 685).
Динамики стерео только у Poco F5 Pro, F5, X5 Pro, Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note. У остальных звучание моно.
По части игровой производительности на первом месте стоит Poco F5 Pro и F5, на втором - X5 Pro, на третьем - Redmi Note 12 Pro и Pro+, на четвёртом - Poco X5, на пятом - Redmi Note 12 5G, на шестом - Redmi Note 12 4G. Сильнее всего из них нагревался Poco F5 Pro и Poco F5, на втором месте по нагреву был X5 Pro, на третьем - Note 12 Pro+ и Note 12 Pro.
Все модели, кроме Poco F5 Pro, имеют ёмкость аккумулятора 5000 мАч. При этом у Poco F5 Pro она составляет 5160 мАч.
Вывод
По итогам обзора больше всего баллов набрал Poco F5 Pro. И в принципе он и является самым мощным смартфоном из всех. А вот всего 219 баллов получил Redmi Note 12 5G.