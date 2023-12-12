Покупатель OnePlus 12 нашел внутри нового устройства мертвое насекомое

В странном случае пользователь OnePlus 12 из Китая получил от своего нового смартфона больше, чем рассчитывал, - неожиданный бонус в виде мертвого насекомого, запертого внутри устройства.

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На снимках, опубликованных на Weibo, видно, что в щели в заднем стекле сидит жук, запечатанный в клей. Вдобавок к этому под стекло с противоположной стороны попали волосы.

Хотя смартфоны обычно собираются в чистых условиях, это необычное открытие заставляет задуматься о процессе производства. Хотя это может быть единичным случаем, первые пользователи сообщали о таких распространенных проблемах, как зазоры и излишки клея вокруг заднего стекла.