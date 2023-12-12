Ученые объяснили, как появляются «круги фей»

Новая модель, учитывающая дефицит воды в определенных областях и индивидуальную приспособленность растений к засухе, впервые предоставила ученым данные о появлении «ведьминых кругов», или «кругов фей». И эти данные совпали с реальным местонахождением объектов. Об исследовании сообщил Университет Бен-Гуриона в Негеве (Израиль).

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«Круги фей» — странные узоры, похожие на проплешины голой земли в саванне — на протяжении многих десятилетий ставят в тупик ученых. Изначально их нашли в засушливых районах Намибии и Западной Австралии. Но недавно группа исследователей обнаружила подобное и в Западной Сахаре, на Мадагаскаре, в Юго-Западной Азии и Центральной Австралии — в сумме в 263 местах в 15 странах.

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Также во время прошлых исследований было обнаружено, что «круги фей» всегда встречаются в похожих условиях — на почве с низким содержанием азота и в районах, где в среднем выпадает менее 200 мм осадков в год. Что еще более интересно, рост растений в местах с «кругами фей» интенсивнее, чем без них. Предлагались различные объяснения этих образований — от термитов-уборщиков до структур Тьюринга.

«Все теории на сегодняшний день упускают из виду связь между двумя надежными механизмами, необходимыми для понимания функционирования экосистемы. Один из них — фенотипическая пластичность, то есть способность конкретного растения изменять свои свойства в ответ на вызовы окружающей среды. Другой — пространственная самоорганизация популяции растений», — говорится в сообщении.

Исходя из этих двух механизмов, профессор Эхуд Мерон из Университета Бен-Гуриона взялся за изучение намибийских «кругов фей». Он стремился понять, как экосистемы реагируют на засуху. Вместе с коллегами ученый разработал модель для прогнозирования процессов, которые происходят с растительностью в таких экстремальных условиях. Учитывались доступность влаги, а также аспекты фенотипической пластичности. Полученные расчеты показывают, что у растений, появившихся после засухи, появляются новые особенности, которые позволяют им быть лучше приспособленными к такому стрессу.

Модель также позволила связать «круги фей» с конкретным явлением — тем самым умением растений приспосабливаться к дефициту воды. Она показала, в каких местах должны были появиться круги, а в каких — нет, даже если предыдущие теории говорили об обратном. Проверка на местности подтвердила наличие или отсутсвие кругов.